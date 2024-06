Duecento anni di Villa Comunale: un tour speciale con Tranensis

La Villa Comunale compie duecento anni. Sabato, 29 giugno, alle ore 18, visita guidata dedicata a cura dell'associazione TranensisSono passati duecento anni (1824 – 2024) da quando una serie di lotti, di varie proprietà, sono stati ceduti al Comune di Trani, il quale, con una visione lungimirante, ha realizzato quella che oggi tutti conoscono come Villa Comunale.La storia di questo giardino pensile, interamente affacciato sul mare - esclusa la parte sud, ovvero l'ingresso - è ricca di passaggi preziosi che aiutano a capire l'importanza del luogo e l'esigenza della sua presenza nel tessuto urbano.La villa Comunale, infatti, racchiude le vicende cittadine dai periodi più antichi, agli eventi contemporanei e, attraverso statue, busti, strutture, affacci, riesce a raccontare millenni di vita, come in un libro a capitoli.L'associazione Tranensis, vi aspetta per scoprire tutto questo e, davvero, molto altro, sabato 29 giugno 2024 alle ore 18,00 per una visita guidata dedicata, studiata ad hoc dalla guida certificata Mariagrazia Marchese.Il punto d'incontro e di partenza sarà l'ingresso, ove è posto lo stemma della città che verrà spiegato in tutte le sue parti, ognuna fondamentale a comprendere le caratteristiche di Trani; si proseguirà spostandosi ad EST (sull'affaccio verso la penisola di Colonna), per poi procedere per tappe, verso OVEST, incontrando svariati monumenti tra cui le millenarie pietre miliari della via Traiana, la copia in pietra degli Ordinamenta Maris, il muraglione ed armeria del porto, numerosi busti di personaggi illustri della città il Monumento ai caduti.Il costo del ticket per sostenere l'associazione e i costi dell'uscita è di euro 5,00, cifra irrisoria proprio per invitare quanta più gente a partecipare. L'obiettivo è quello di conoscere il patrimonio della città, al fine di riconoscerne il grande valore ed averne cura.Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai numeri 3467455706 oppure 3287614746.