Ecco il nuovo consiglio direttivo Tranensis: "Insieme per crescere all'insegna della Tranesità"

Si sono svolte nei giorni scorsi le prime elezioni ufficiali della associazione Tranensis per la composizione del nuovo consiglio direttivo. Sono le prime votazioni che Tranensis compie attraverso i soci, perché quando la realtà è stata fondata sono stati gli stessi soci fondatori ad assumere le cariche, all'epoca sette. Adesso il direttivo si é esteso a nove con tre presenze femminili, che si uniscono al riconfermatoLa mission resta la voglia di portare sempre la tranesità a 360 gradi con eventi che coinvolgano trasversalmente tutte le realtà dai più piccoli ai più grandi che abbiano comunque come fine, come scopo, la rivalutazione storica, artistica religiosa, culturale del nostro patrimonio cittadino." Il primo obiettivo ovviamente è quello di poter contare su una sede che diventi punto di riferimento per tutto quello che realizziamo- per i nostri incontri - ovviamente aperto alla cittadinanza, alle nuove idee, alle vitalità di una associazione:" questa necessità costituisce anche un appello per chi voglia sostenerci in questa ricerca", ci dicono i giovani di Tranensis. : "questa realtà è cresciuta nel tempo, siamo arrivati a contare circa 90 soci e in questi anni ci siamo impegnati in iniziative che hanno coinvolto, anche dal punto di vista teatrale, piccole e grandi realtà" . E infatti basti pensare alla commedia diche è tornato sul palco dopo circa quattordici anni grazie proprio a Tranensis ( con una risposta della cittadinanza a dir poco straordinaria e entusiasta), passeggiate culturali a tema, le Agorà a cielo aperto, presentazioni di libri : ma in cantiere ci sono già nuove idee e progetti, che nascono dal desiderio di condividere sempre di più il senso di appartenenza a una comunità, ma soprattutto a una storia artistica, culturale, religiosa, sociale.Di seguito l'elenco dei nuovi componenti del consiglio direttivo.Partiamo con il nostro Presidente, Alfredo Cavalieri. Classe '97, consegue il diploma di geometra, collaborando tutt'ora presso un ufficio tecnico tranese. Attualmente è iscritto al corso di licenza in Scienze Religiose presso l'Istituto S. Sabino di Bari. Sin da piccolo si sente attratto dalle tradizioni e della storia locale, così apportando il suo aiuto per la Città e per la Chiesa locale, in svariate forme. Dal gennaio 2022 collabora con la Redazione Radio Bombo scrivendo per "Il Giornale di Trani" e partecipando al programma radiofonico "Stasera da Gianni". È l'ideatore e uno dei fondatori dell'Associazione, sorta nel marzo 2022.È la volta del nostro Vicepresidente, Francesco Squatriti detto "Ciccio". 29 anni, consulente informatico nell'ambito della sicurezza. Scout, chitarrista e appassionato enigmista. Dice della nostra realtà: "Sono qui per poter rendere questa Associazione dinamica e volta a rendere fruibile la cultura in città, declinata a 360°". Anche lui è tra i soci fondatori della realtà associativa.È la volta del nostro Segretario, Maurizio Di Reda. È nato a Trani nel 1994. Dopo la maturità presso l'Istituto statale d'Arte, consegue il Baccellierato in teologia presso la Facoltà teologica pugliese nel 2021. Da sempre appassionato della figura di San Nicola il Pellegrino, dal 2018 è membro del Comitato che ne organizza i festeggiamenti a Trani e ha pubblicato due libri sulla sua figura. È docente di religione cattolica presso la scuola secondaria di primo grado. Dal 2023 è membro della redazione del mensile diocesano "In Comunione". È socio fondatore dell'associazione.New entry per la nostra associazione è la tesoriera: Antonella Caruso. Classe '96, impiegata contabile e laureanda in economia. Appassionata di musica e serie tv. È pronta a prestare le proprie competenze nel ruolo di tesoriera e a promuovere al meglio la bella città in cui abitiamo.Tra i Consiglieri, si riconferma Carlo Rosito. 26 anni, Militare dell'Arma dei Carabinieri. Appassionato di sport e impegnato da sempre nel sociale. Dice di noi: "L'Associazione per me rappresenta un punto direzionale nel contribuire alla vita culturale della nostra bella città."Tra le new entry nel Consiglio, conosciamo Marina. Marina Laurora è pedagogista, docente di religione cattolica e giornalista pubblicista. Appassionata d'arte e cultura, il suo impegno si concentra sulla promozione del patrimonio culturale locale. Come consigliere dell'associazione, il suo obiettivo è trasformarla in un polo culturale dinamico, offrendo eventi e iniziative che valorizzino le bellezze di Trani e ne rendano la ricchezza accessibile a tutti.Un'altra fresca new entry nel Consiglio Direttivo: Luca Pio Lettini. 22 anni, nato a Trani, è un Tecnico Agrario, appassionato da sempre di coltivazioni di prodotti agro-alimentari e di tutela del territorio rurale. Come consigliere vorrebbe che l'associazione valorizzasse maggiormente la città di Trani puntando all'aspetto culturale e alle più antiche tradizioni locali, facendo riscoprire i valori antichi, ma ancora attuali, a tutti i giovani.Tra i nuovi ingressi nel Consiglio Direttivo, contiamo una veterana della fondazione della nostra associazione: Pasqua Del Nigro. Casalinga e mamma, è tra i membri adulti che dal primo momento hanno sostenuto e incoraggiato questa realtà. Sempre presente nei nostri eventi, collaborerà ancora più fattivamente come Consigliera.Completiamo la conoscenza dei membri del Consiglio con Riccardo, 30 anni, consulente IT con competenze in ambito economico/finanziario.Grande appassionato di calcio e di sport in generale. Da sempre legato alla storia e alla tradizione locali.Dice di noi: "L'associazione rappresenta per me lo strumento per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della nostra città."