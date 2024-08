"Sulle orme del Pellegrino", tanti bambini anche nella terza edizione

È stata la gioia di sentirsi davvero vicini a Nicolino, il sentimento condiviso dai bambini che hanno partecipato a"sulle orme del Pellegrino", quasi come era avvenuto per i piccoli che avevano accolto il giovane tanti secoli fa.Per il terzo anno consecutivo, in collaborazione col Comitato Feste Patronali, l'associazione Tranensis ha rorganizzato la passeggiata alla scoperta della vita e della storia del santo patrono di Trani, Nicola il Pellegrino.Quest'anno, l'esperienza è stata vissuta in maniera un po' alternativa, aiutati da tre personaggi assai curiosi. Innanzi alla statua bronzea, collocata lungo il Porto, i piccoli hanno conosciuto Pietro, un pescatore; nella chiesetta di San Nicolino li ha ospitati Sabino, il padrone di casa. In ultimo, in Piazza Duomo, hanno avuto l'onore di essere ricevuti niente meno che dal Vescovo Bisanzio, colui che aveva voluto conoscere questo giovane venuto dalla Grecia e che aveva conquistato proprio i bambini al suo arrivo dopo averne passato ovunque di tutti i colori."Grazie ai simpaticissimi bambini e alle loro famiglie per la partecipazione, si legge sulla pagina fb dell'associazione, e "Buona festa della città a tutti sulle orme di un giovane santo, tanto caro alla popolazione e a sempre più fedeli anche in altri paesi".