A Trani tesori da (ri)scoprire: l'altare erburneo raccontato con l'associazione Tranensis

L'associazione culturale Tranensis organizza una serata culturale dal tema "Nato da Donna. Nato sotto la Legge" per scoprire le caratteristiche del Natale in alcune opere presenti presso il Museo Diocesano, in modo particolare nel piccolo altare devozionale di avorio di epoca angiolina, attraverso l'intervento di Roberto di Gregorio.Queste le parole del curatore: "L'arte non è mai muta". Questo assunto appare - di fronte a creazioni artistiche cosí chiacchierone come quelle del Medioevo - non solo corretta ma perfino restrittiva. Durante l'incontro esploreremo i significati che esigenti committenze e colti artisti hanno racchiuso tra una pennellata e l'intaglio di un avorio.L'evento avrà luogo presso la sede dell'associazione Tranensis in Piazza Marconi 37 alle ore 20,00 di lunedì 04 dicembre. L'ingresso è gratuito e libero.Per info 346 7455706.