Vacanze tranesi per il rapper da oltre 1 milione di followers, Tony Effe

Ancora un volto noto del mondo dello spettacolo a Trani. Stiamo parlando di Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, che in queste ore sta trascorrendo le sue vacanze a Trani a bordo di uno yatch come testimoniato dalle sue IG Stories. Con oltre 1 milione di followers su Instagram, Tony Effe è conosciuto soprattutto tra i più giovani: è infatti fondatore e frontman del gruppo nato nel 2014, Dark Polo Gang, appartenenti al genere musicale trap e hip-hop.Sono noti per essere arrivati alla ribalta senza l'aiuto e l'appoggio di una major, avendo prodotto brani musicali e videoclip in maniera autonoma attraverso la propria etichetta discografica indipendente. Il 29enne romano è inoltre noto per aver preso parte in diverse pellicole italiane come Viaggi di Nozze di Carlo Verdone e Paparazzi e L'Ombra gigante al fianco di Margherita Buy.Tony Effe è attualmente al centro della cronaca rosa per la sua liaison d'amore con la bella influencer Taylor Mega.