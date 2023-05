Valentina Romani dopo Cannes torna a Trani: shopping e un amore reciproco tra lei e la città

L'aveva dichiarato nel marzo scorso al suo arrivo a Trani: "Quanto mi piace questo posto!" Ma Valentina Romani, la amatissima Naditza della serie "Mare fuori" non solo è rimasta conquistata dalla nostra città; ma con la sua dolcezza, la sua affabilità, la sua semplicità, in pochi mesi sta conquistando l'affetto di tanti cittadini.E dopo averla vista in locali, ristoranti, passeggiare sul porto e sul lungomare, perfino nel negozio delle arti di Vincenzo D'Ambrosio (magari proprio per cimentarsi a dipingere gli struggenti tramonti tra il Castello e il Duomo...), ieri ha posato sorridente con Alberto Corallo nella cui boutique è entrata attratta dai colori e dagli abbinamenti estrosi nelle vetrine dipinte da accostamenti audaci e carichi di energia: "Ha detto che erano giorni che cercava di entrare, proprio attratta dalle vetrine, ma andava sempre di corsa" ha raccontato Alberto Corallo. "Una ragazza dolcissima, dalla semplicità e dalla gentilezza davvero disarmanti - ha raccontato Alberto Corallo - che ha proposto alla giovane attrice capi che assecondassero la sua personalità, intessuta di dolcezza ed eleganza innata.Insomma Naditza, pur ormai impegnata in altre città del territorio nelle riprese della serie TV Gerri, continua a far ritorno nella nostra Trani, che sta dimostrando di amare anche nella quotidianità della frequentazione dei suoi negozi e passeggiando per le sue strade.la Romani, apparsa di recente perfino sul tappeto rosso di Cannes dove è tra le protagoniste del film candidato alla Palma d'oro e doppiatrice di un film di animazione della Disney, sta vivendo un momento davvero d'oro che a suo dire non le sembra vero: "Non svegliatemi !", ha dichiarato in una recente intervista."Pur giovanissima - aggiunto Corallo - con i successi che sta ottenendo le copertine sui giornali più prestigiosi, e adesso anche uno dei festival del Cinema più importanti al mondo, avrebbe tutti i numeri per darsi delle arie: invece ho avuto il privilegio di avere tra le mie clienti una ragazza di grande sensibilità, oltre che di estrema grazia e eleganza, che sono stato davvero felice e onorato di poter guidare nelle scelte, sia per un regalo che doveva fare che per sè; e lusingato di aver visto come abbia accolto i miei modesti consigli".Attrazioni dunque non solo legate alla bellezza dei monumenti ai panorami mozzafiato e agli ottimi ristoranti, ma sempre più anche alla eccellenza delle proposte commerciali a Trani a trecentosessantacinque gradi, elemento essenziale della accoglienza di una città che diventa vetrina attraverso questi personaggi dello spettacolo e della cultura che generosamente se ne fanno promoter.