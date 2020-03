Varchi di filtraggio, 2000 i controlli effettuati in due giorni

Sono 2000 i controlli effettuati ai varchi di filtraggio disposti dal Comune di Trani a partire da lunedì sera lungo le linee di comunicazione con le altre città. Sono presidiati dagli agenti della Polizia Locale e dai volontari del centro operativo comunale di protezione civile.Grazie ai varchi, gli agenti hanno identificato e segnalato più di una persona proveniente da fuori Regione che non aveva la minima idea di doversi mettere in quarantena. Molta gente, vedendo i posti di blocco, è tornata indietro perché evidentemente non aveva una necessità impellente di entrare in città. Per il sindaco una misura necessaria per porre freno ai continui arrivi in città.