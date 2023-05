Venerdì 2 giugno solenne processione in onore di San Nicola

In occasione dei festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono il giorno 2 giugno prossimo, è in programma lo svolgimento della Solenne Processione con inizio alle 20.00 con il seguente itinerario: Cattedrale, via Beltrani, via Accademia dei Pellegrini, Via Fra Diego Alvarez., Piazza Gradenigo, Corso V. Emanuele, Via Marsala, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Ognissanti, via Prologo (breve sosta per Benedizione davanti alla Chiesa di San Nicolino) e a seguire via La Giudea, Piazza Scolanova, Via Sinagoga, Via Beltrani, Piazza Duomo Cattedrale dove la Processione avrà termine.Per questo motivo, con una ordinanza dirigenziale è stato stabilito che "dalle ore 18 del giorno 2 giugno e fino al termine passaggio processione (22.00), sarà istituito il Divieto di Fermata, apponendo idonea e conforme segnaletica temporanea di divieto 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso su Via Marsala – tratto compreso fra C.so V. Emanuele e Via Mario Pagano; piazza Longobardi – lato Via Ognissanti, via Prologo"; per quanto riguarda l'interclusione al traffico sulla Via Prologo, la sospensione della circolazione è disposta unicamente per la giornata del 1 giugno dalle 21 alle 22.30