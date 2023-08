Via Bovio, effettuato lavaggio delle strade dopo la denuncia di Traniviva

"AMIU S.p.A - risponde l'Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano - accoglie lo stimolo rivolto dagli operatori commerciali circa la necessità di avere una città sempre più pulita. Lo fa nella consapevolezza di poter sempre più ottimizzare i servizi ed efficientare ulteriormente ogni attività aziendale. Va anche specificato che proprio l'efficacia e la percezione di una città più pulita dipendono in ogni caso da molti altri fattori. Tra questi vi è la collaborazione della cittadinanza, il rispetto delle regole in materia di conferimento di rifiuti e la cura che ogni cittadino può e deve avere della propria città pure passando dai piccoli gesti come il corretto impiego dei cestini stradali portarifiuti o dei contenitori delle deiezioni canine".

"Entrando nel merito delle questioni sollevate - prosegue l'Ingegner Ambrogio Giordano - voglio sottolineare che AMIU S.p.A. ha potenziato dallo scorso aprile le attività di lavaggio che viene eseguito con l'impiego n. 2 mezzi lavastrade. Via Bovio, per stare all'esempio dell'articolo, è oggetto di frequenti lavaggi anche in considerazione dell'afflusso continuo di clientela presso le varie attività commerciali. In relazione alla questione blatte, AMIU S.p.A. ha rafforzato le attività di deblattizzazione con un'azione chimica e integrata che ha prodotto risultati soddisfacenti determinando una minore presenza di blatte rispetto agli anni scorsi. La fase dei controlli congiunti con la Polizia Locale è fondamentale per diminuire le criticità che ogni giorno incontriamo nella esecuzione della attività. Abbiamo l'ambizione di migliorare i conferimenti e debellare fenomeni dannosi come l'abbandono scriteriato di rifiuti e conseguente aumento dei costi di smaltimento a danno della collettività. Non è corretto che per colpa di pochi paghino tutti".

"Sui vari temi che riguardano le attività aziendali - conclude l'Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano - AMIU S.p.A. è sempre aperta e disponibile al dialogo. Ringraziamo in tal senso gli operatori dell'informazione per il ruolo che svolgono e perché rappresentano un canale fondamentale per comunicare con la città recependone ogni giorno le istanze. Respingiamo al contempo ogni facile strumentalizzazione o critiche contenenti informazioni errate e generalizzazioni strumentali (si allega report fotografico dei lavaggi di via Bovio). Continuerò ad operare con l'Amministrazione Comunale, insieme ai dipendenti, a tutta la stampa che ci sollecita con notizie vere e proposte costruttive e a tutti i cittadini affinché ogni tranese possa dirsi orgoglioso di AMIU S.p.A., il tutto ispirato ad un condiviso senso del bene comune".

In riferimento all'articolo pubblicato da Traniviva in data 17/08/2023 dal titolo "Strade del centro sempre più sporche, stanchi negozianti e ristoratori" si specifica quanto segue.