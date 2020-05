Via Monte d'Alba, ritorna la "Cenerentola" di Trani

Gia' poco piu' di un anno fa ci occupammo di via Monte d'Alba. Buche, erbacce, rifiuti. Oggi, nuovamente, cittadini esasperati ci contattano per segnalare tutto il loro disagio. Un risentimento misto a mortificazione, un senso d'impotenza ma anche di "esclusione" rispetto ad altre, curatissime, zone della citta'. Probabilmente le ultime piogge, il senso d'isolamento derivato e peggiorato dalla quarantena hanno fatto il resto. Le erbacce occupano la strada, i rifiuti ne fanno una discarica a cielo aperto fin dall'intersezione con via Cilea e oltre.Stride, questa situazione, coi continui discorsi dei politici legati al recupero ed alla valorizzazione delle periferie, quello che dovrebbe essere il nuovo motore propulsivo di una citta' alla ricerca di nuove identita', al di la' delle solite cartoline patinate del centro e borgo antico/porto/cattedrale, con le quali i politici ed i sedicenti e/o aspiranti tali si cruogiolano prendendo per i fondelli le greggi e del popolino che con le stesse cartoline ama "masturbarsi" a fondo perduto, sui social. Un appello alle autorita' perche' via Monte d'Alba non resti la solita Cenerentola.