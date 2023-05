Villa comunale, ultimati i lavori al parco giochi

Sono di fatto completati i lavori all'interno del parco giochi della villa comunale.Nel corso degli ultimi giorni sono state riparate tutte le strutture danneggiate e sono stati installati cinque nuovi giochi tra cui un'attrezzatura inclusiva riservata a bambini diversamente abili e consistente in un'altalena con cestone accessibile a nido. Restano da applicare solo alcuni tappetini anitrauma e da riposizionare un gioco preesistente ancora in fase di riparazione.Contestualmente sono state ordinate le telecamere di videosorveglianza che saranno installate all'interno del giardino pubblico per scongiurare ulteriori episodi di vandalismo.