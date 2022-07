“Yoga, la poesia dell’alba”: dalla riva del mare di Trani, tra le prime luci e lo sciabordio delle onde

"Il giorno è per tutti, la notte per alcuni, la luce dell'aurora per pochi eccelsi privilegiati, scriveva la grande poetessa Emily Dickinson".Godere di un privilegio tale, specie se unito alla possibilità di viverlo in riva al mare, in una condivisione che unisce alle pratiche yoga il suono della poesia e la voce del mare può costituire una occasione di pura emozione, ma anche di rigenerazione di mente e corpo."Yoga, la poesia dell'Alba" è una sorta di "puntata pilota" di un percorso che mi piacerebbe condividere sempre di più con le persone" - ci dice Stefania Bucci, titolare di Ahba - "visto che quello che sto vivendo quest'estate, da sola o con amici, è qualcosa di straordinariamente vivificante".E , perché Stefania Bucci, insegnante di Yoga, operatrice di trattamenti olistici, autrice di un canzoniere di poesie pubblicato di recente, ha preso l'abitudine di attendere l'alba in riva al mare, se non addirittura pagaiando con la sua canoa gonfiabile: insieme ad un 'amica l'idea di accompagnare il sorgere del sole tra posizioni elementari di yoga, lettura di versi di poesia, meditazione. E una immersione finale, davvero quasi un bagno in una scia magica fremente di vita, nel mare coperto dai frammenti di sole che vi si posano appena sorto.La prima sperimentazione, assolutamente gratuita, ma con prenotazione obbligatoria, avrà luogo lunedì prossimo 18 luglio a partire dalle 5,30 sulla pedana di legno del "Salto dell' acciuga", con la scenografia mozzafiato della nostra Baia di colonna, del Trabucco e del Monastero."Avremmo voluto dare appuntamento anche un po' prima, ma vediamo un po' che risposta abbiamo: comunque noi saremo già lì al primo chiarore dell'aurora", sorride Stefania, incorniciata dalle treccine di cui si è agghindata per l'estate.E serebbe bello che oltre i tranesi partecipassero anche alcuni turisti in Città, per godere una Trani inedita che non si aspettano, silenziosa e affascinante, per coglierne l'essenza, innamorarsene ancora di più, instaurarne un rapporto speciale che parte dall'anima e dalla natura e magari volervi tornare. E chissà, per dire altrove che Trani oltre che movida, bei locali, monumenti e spiagge è anche un luogo ideale di meditazione, spiritualità e crescita personale, senza confini di cultura o credo religioso."Praticheremo Vinyasa flow Yoga , uno stile con cui cerchiamo di respirare con il diaframma e di alternare movimenti del respiro e movimenti del corpo, come fosse una danza, fluido. Praticheremo yoga di fronte alla nascita del sole, insieme al sorgere del sole fuori e dentro di noi."L'esperienza, tra preparazione, poesia, attesa, pratica e, per chi vorrà e potrà, il primo bagno del mattino, inizierà alle 5:30 e terminerà intorno alle 7.Prenotazione ai numeri 366 990 9868 e 333 382 1312