Se fra i tranesi ed il mercato c'è di mezzo... il fiume

La scelta di via Falcone come nuova sede del mercato a Trani nasconde un'insidia che il Creatore (o Giovepluvio - per i pagani -) ci ha ricordato con un promemoria proprio ieri: un super acquazzone in stile tropicale che ha a sua volta ricordato la natura primigenia della zona: un grande bacino dal quale passava un corso d'acqua.Ora i corsi d'acqua che quasi s'incrociano sono due: quello ancor più antico che scende da Capirro e l'altro che si forma sulla stessa via Falcone. È stato un richiamo pesante, l'ennesimo, quello di ieri: dal Creatore e dalla Natura (dei luoghi). Non solo negli anni si è continuato a macinare cemento con ville su ville, laddove scorreva e scorre l'acqua. Ora anche un mercato. Quando pioverà, come ieri e come sempre più spesso accade con quella portata d'acqua, dove ritroveremo le bancarelle ed i banchi del mercato? A seconda della corrente: rotonda con vaschetta alle spalle della Baldassarre; Ponte Lama o piazzale di Colonna con scolo ( come al solito) a mare?Tutto dipende dalla corrente dei nuovi corsi d'acqua. Le amministrazioni (l'attuale e la futura) hanno preso in esame ( l'ennesimo) "promemoria" di ieri. Acqua e mercato, acqua e ville, acqua e cemento. Non ci siamo proprio... altro che città slow o capitale di libri e cultura. Questa è un' aspirante Acquapark a cielo aperto.