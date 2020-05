Trani Autism Friendly, buona la prima: mai più come in passato

Il 20 maggio andrà in archivio la prima stagione di Trani Autism Friendly, con la consegna degli attestati di partecipazione alle realtà commerciali e associazionistiche che hanno aderito a questa iniziativa che anche noi di Traniviva abbiamo subito sostenuto, sin dall'approvazione in consiglio comunale. Tra i profili istituzionali che si sono impegnati perche' questo progetto divenisse realta', bisogna dare merito a Fabrizio Ferrante che con la sua caparbieta' e la collaborazione di altri soggetti come ad esempio l'associazione Con. Te. Sto., ha fatto in modo che anche Trani, senza disdegnare contatti anche con altre citta' della Puglia, mostrasse la sensibilita' e l'attenzione necessarie di una societa', di una comunita' per i ragazzi speciali.Un modo per mostrare la "mano tesa" di commercianti, enti ed associazioni verso i ragazzi e le loro famiglie che grazie ad iniziative del genere possono sentirsi sempre piu' parte integrante di una comunita'. Ben vengano dunque queste "evoluzioni" del nostro modo di vivere e di convivere coi ragazzi speciali soprattutto a fronte di un passato in cui non sempre si e' fatto tutto il possibile per l'integrazione e l'inclusione, anzi.Ricordo negli anni passati i tempi lunghi di attesa per l'assistenza a scuola, l'isolamento di questi ragazzi, il disagio delle famiglie. Davvero possiamo dire che sono stati fatti passi da gigante e soorattutto grazie a iniziative come Trani Autism Friendly ci sentiamo migliori come tranesi, come cittadini.