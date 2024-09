Fortitudo, si inizia a fare sul serio: in programma tre amichevoli contro Avis Trani, Cus Bari e Barletta

La preparazione della Fortitudo per il prossimo campionato di Serie C è entrata ufficialmente nel vivo:In ordine, la prima amichevole si disputerà nel pomeriggio odierno, venerdì 13 settembre,, società tranese promossa in Divisione Regionale 1 lo scorso maggio, giornata in cui ebbero la meglio contro la Virtus Corato, in un match emozionante che si concluse all'over-time. L'inizio della gara è previsto alle ore 18:30, al Pala Assi di Trani.Tra una settimana, più precisamente il 20/09, sarà la volta di, in un match che regalerà sicuramente emozioni, nonostante sia un'amichevole, sicuramente prestigiosa. La gara si giocherà a Bari, alle ore 19:00.Il giro delle amichevoli si concluderà il 22/09, questa volta a Trani,, società che i tranesi affronteranno anche in campionato; avranno dunque l'occasione di conoscere i loro prossimi avversari. La gara si giocherà al Pala Assi alle ore 18:00.