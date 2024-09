Ha vinto lo sport nel Memoria Boccianti e Carone: a Trani una festa del mare

Una festa del mare, dello Sport, dell'amicizia e del ricordo : la seconda edizione del Memorial Boccianti e Carone organizzata dalla società AiCS (Associazione Italiana Cultura e sport che ha scelto Trani come tappa del suo tour estivo) ha visto partecipare oltre cento nuotatori. La gara é stata lunga e incorniciata dalla baia di Colonna di Trani, con il Monastero e il Trabucco a far da vedetta : 1500 metri in mare, partendo dal Salto Dell'Acciuga e una staffetta 4x500 m, mista uomini e donne. Un braccialetto elettronico consegnato ai partecipanti ha consentito di segnare il tempo di ciascuno in un circuito che, delimitato da grandi boe, è avvenuto in tutte le condizioni di sicurezza anche con la collaborazione della capitaneria e della Lega Navale di Trani che ha partecipato con un suo gommone.Tempi diversi, dai 17 minuti fino a alcuni in più per chi si cimentava per la prima volta in una gara, aperta anche a chi non aveva mai partecipato a una competizione; e un tifo da stadio per la staffetta mista con otto squadre cmpiste da due uomini e due donne impegnati ciascuno in un tragitto di 500 metri.Un momento gioioso è stato quello della premiazione, anticipata da un saluto un ricordo commosso ed emozionante con i genitori del giovane Antonio Carone e dal figlio di Pietro Boccianti. Le premiazioni sono avvenute per categoria e una premiazione speciale è avvenuta per quanti hanno partecipato per la prima volta alla competizione, quasi un battesimo delle gare in mare.Il Memorial Pietro Boccianti e Antonio Carone si è concluso con un "pasta party" accompagnato dalla musica di un DJ set che in realtà ha fatto da colonna sonora all'intera mattinata. Di seguito pubblichiamo l'elenco dei vincitori e partecipanti con i tempi di percorrenza, per sottolineare che l'essersi messi in gioco ha reso davvero tutti vincitori, nel senso di uno sport che rende più preziosa la vita di una comunità. Le belle foto sono di Nicola LasalandraPos Bib Name S Cat #Cat Team Var Time1 14 CLERI ENEA M M35 1 SNALSEA 00:21:07.8202 16 CAFAGNA FEDELE M M40 1 SPORTANDEVENTS 00:00:46.738 00:21:54.5583 7 DEGIROLAMO VITO M M35 2 ATLETICA MONOPOLI 00:02:28.982 00:23:36.8024 73 CAGNETTA LUIGI M M60 1 SPORTANDEVENTS 00:03:02.478 00:24:10.2985 13 TESSE GIOVANNI M M35 3 SPORTANDEVENTS 00:03:09.474 00:24:17.2946 77 BALDASSARRE FRANCESCO M M60 2 NETIUM 00:03:12.972 00:24:20.7927 32 TORTOSA ANGELO M M45 1 SPORTANDEVENTS 00:03:29.724 00:24:37.5448 19 RESTA MARCO M M40 2 CUS BARI 00:03:37.225 00:24:45.0459 49 SEMERARO PIERFRANCO M M50 1 SPORTANDEVENTS 00:03:41.225 00:24:49.04510 78 CAMPOBASSO BENIAMINO M M60 3 SPORTANDEVENTS 00:03:42.580 00:24:50.40011 1 CARMINUCCI FILIPPO M M30 1 SPORTANDEVENTS 00:03:42.739 00:24:50.55912 11 VINCI BENEDETTO M M35 4 SNALSEA 00:03:43.726 00:24:51.54613 22 CRISTALLO GIUSEPPE M M40 3 SPORTANDEVENTS 00:03:45.976 00:24:53.79614 44 CATALDO GIUSEPPE M M45 2 SPORTANDEVENTS 00:03:53.740 00:25:01.56015 66 BALICE VASCO AMEDEO M M55 1 NETIUM 00:03:56.977 00:25:04.79716 5 BOCCI GIUDITTA F M30 1 SNALSEA 00:03:58.447 00:25:06.26717 4 LOTITO UMBERTO STEFANO M M30 2 ATLETICA TOMMASSO ASSI 00:05:08.739 00:26:16.55918 59 CARDAROPOLI STEFANO M M55 2 SPORTANDEVENTS 00:05:15.487 00:26:23.30719 36 BRONDI ALESSANDRO M M45 3 CUS BARI 00:05:35.486 00:26:43.30620 27 MARCAZZAN BARNABA M M40 4 NETIUM 00:05:37.485 00:26:45.30521 58 SANTORO VITANGELO M M55 3 SPORTANDEVENTS 00:05:44.732 00:26:52.55222 43 TEMPESTA GIUSEPPE M M45 4 NETIUM 00:05:46.730 00:26:54.55023 23 FERRUCCI ROSSELLA F M40 1 SPORTANDEVENTS 00:05:55.234 00:27:03.05424 35 LEGROTTAGLIE GRAZIA F M45 1 SNALSEA 00:05:55.484 00:27:03.30425 42 CENTRONE MICHELE M M45 5 SNALSEA 00:05:58.991 00:27:06.81126 51 LOSETO FRANCESCO M M50 2 SPORTANDEVENTS 00:06:09.984 00:27:17.80427 10 TODISCO CLAUDIO GIUSEPPE M M35 5 00:06:49.978 00:27:57.79828 31 ARGENTIERI MARIA PIA F M45 2 CUS BARI 00:06:52.228 00:28:00.04829 47 DI MOLFETTA BARTOLOMEO M M45 6 SPORTANDEVENTS 00:07:13.237 00:28:21.05730 45 NARDULLI TIZIANA F M45 3 CUS BARI 00:07:22.657 00:28:30.47731 74 DI GENNARO ROBERTO M M60 4 SPORTANDEVENTS 00:07:32.238 00:28:40.05832 26 TORCHETTI MAURO M M40 5 NETIUM 00:07:32.988 00:28:40.80833 34 MONTRONE STEFANO M M45 7 00:07:44.736 00:28:52.55634 71 DELCANE GIUSEPPE M M55 4 SNALSEA 00:07:49.484 00:28:57.30435 75 GRECO MIANI NICOLA M M60 5 SNALSEA 00:07:51.484 00:28:59.30436 69 CAPUTI LAMBERGHI FRANCESCO M M55 5 SPORTANDEVENTS 00:07:54.233 00:29:02.05337 29 VIGGIANI DANILO M M45 8 ATLETI AMATORI MATERA 00:07:55.674 00:29:03.49438 20 CAMPANALE ERASMO ROBERTO M M40 6 ATLETI AMATORI MATERA 00:07:56.483 00:29:04.30339 21 LOCONTE FRANCESCO M M40 7 SPORTANDEVENTS 00:07:58.128 00:29:05.94840 17 DIAFERIA LUIGI M M40 8 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:07:58.982 00:29:06.80241 3 SICOLO STEFANO M M30 3 00:08:05.231 00:29:13.05142 12 BARILE VITO M M35 6 SPORTANDEVENTS 00:08:08.980 00:29:16.80043 6 CAVALIERE DARIO M M30 4 00:08:09.230 00:29:17.05044 72 DE BENEDICTIS BERARDINO M M60 6 SPORTANDEVENTS 00:08:10.979 00:29:18.79945 40 ARBORE ANTONIO M M45 9 SNALSEA 00:08:12.978 00:29:20.79846 48 OTTONELLI FABIO M M45 10 SPORTANDEVENTS 00:08:29.470 00:29:37.29047 56 CALDAROLA ANTONIO M M50 3 SPORTANDEVENTS 00:08:49.729 00:29:57.54948 8 PERRONE BENEDETTO M M35 7 00:09:40.714 00:30:48.53449 33 MESSANO GIORGIO M M45 11 SPORTANDEVENTS 00:09:42.214 00:30:50.03450 62 COLELLA DOMENICO M M55 6 SPORTANDEVENTS 00:09:49.215 00:30:57.03551 18 PANUNZIO MARIA F M40 2 NETIUM 00:10:28.215 00:31:36.03552 28 GRATTON MASSIMO M M45 12 SPORT PROJECT 00:10:44.462 00:31:52.28253 85 GALANTINO ANGELO M M65 1 SPORTANDEVENTS 00:10:59.210 00:32:07.03054 37 CALDAROLA SERGIO M M45 13 NETIUM 00:11:07.709 00:32:15.52955 70 CACCIALUPI ANGELA F M55 1 NETIUM 00:11:18.207 00:32:26.02756 24 FERRUCCI ALESSANDRA F M40 3 CUS BARI TRIATHLON 00:12:20.200 00:33:28.02057 39 CUPERTINO GRAZIA F M45 4 SNALSEA 00:12:28.939 00:33:36.75958 76 CINIERO GIUSEPPE M M60 7 SPORTANDEVENTS 00:13:04.685 00:34:12.50559 64 ANTONACCI GIOVANNI M M55 7 SPORTANDEVENTS 00:13:10.185 00:34:18.00560 80 BELLIFEMINE MASSIMO M M65 2 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:13:30.184 00:34:38.00461 2 MASTRAPASQUA NICOLA M M30 5 SPORTANDEVENTS 00:13:32.183 00:34:40.00362 9 ROTONDO ELSANNA F M35 1 NORD PADANIA NUOTO 00:13:40.183 00:34:48.00363 54 VALERIO PAOLO M M50 4 SPORTANDEVENTS 00:13:58.931 00:35:06.75164 57 CAZZORLA GIUSEPPE M M55 8 00:14:35.177 00:35:42.99765 52 GAUDIO PAOLA F M50 1 SPORTANDEVENTS 00:14:40.926 00:35:48.74666 67 DIPINTO NICOLA M M55 9 SPORTANDEVENTS 00:14:54.674 00:36:02.49467 53 ZICHELLA LUANA F M50 2 SPORTANDEVENTS 00:14:56.933 00:36:04.75368 68 BARBARA ALESSANDRO M M55 10 BARI TRIATHLON 00:15:18.432 00:36:26.25269 30 GENTILE VALERIA F M45 5 NETIUM 00:15:48.669 00:36:56.48970 65 SCARANO ANTONIO M M55 11 SNALSEA 00:16:03.918 00:37:11.73871 86 MASTROLONARDO MICHELE ANTONIO M M55 12 SPORTANDEVENTS 00:16:37.158 00:37:44.97872 83 MARINELLI FRANCESCO M M70 1 00:19:11.155 00:40:18.97573 60 CHIEPPA TERESA F M55 2 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:19:37.645 00:40:45.46574 38 MARSENO STEFANIA F M45 6 SPORTANDEVENTS 00:19:38.907 00:40:46.72775 84 RUGGIERO VINCENZO M M70 2 MEDITERRANEO 00:21:40.874 00:42:48.69476 81 LEO GIUSEPPE M M65 3 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:22:32.180 00:43:40.00077 82 CARLUCCI ANGELA F M70 1 00:23:27.344 00:44:35.16478 63 RIBATTI ANTONELLO M M55 13 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:25:13.826 00:46:21.646