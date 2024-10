Riprendono le lezioni di nuoto per i ragazzi del Trani Autism Friendly

I ragazzi del Trani Autism Friendly hanno appena iniziato un nuovo ciclo di lezioni di nuoto grazie a Swimming Aut, attività nata dalla proposta dell'associazione Time Aut che si è nuovamente avvalsa del supporto della Società Italiana di Neuropedagogia per stimolare la propensione alla pratica motoria di tutti i ragazzi con disturbo dello spettro autistico senza distinzioni rispetto al quadro clinico."Ringraziamo il Comune di Trani e la Sinped per aver rinnovato il supporto al progetto Swimming Aut che questa volta apre a tutti i soggetti con diverso tipo di disabilità, dando così a tanti ragazzi la possibilità di sperimentare un'attività di inclusione e divertimento", dichiara Lucia Simone, presidente dell'associazione Time Aut."Indipendentemente dal quadro clinico e diagnostico, lavoreremo per costruire le autonomie funzionali creando un programma specifico per ciascuno dei ragazzi, con un rapporto uno a uno e di uno a due con i ragazzi ad alto funzionamento", spiega Beppe De Palo, vice presidente Sinped, che aggiunge: "lavoreremo alla valutazione biomeccanica e motoria rispetto sia al quadro clinico e funzionale e sia all'ambito di disciplina adatto ad ogni bambino"."I ragazzi sono stati selezionati attraverso un avviso pubblico, pubblicato sul sito del Comune" chiarisce Fabrizio Ferrante, vice sindaco del Comune di Trani, promotore del protocollo istituzionale del Trani Autism Friendly. "Siamo orgogliosi di vedere i risultati delle progettualità per cui il Trani Autism Friendly è nato che hanno come unico obiettivo l'inclusione di ragazzi con disabilità e, - prosegue Ferrante -la dimostrazione più evidente è il sorriso dei ragazzi che trasmette la gioia di poter stare in piscina e la soddisfazione di portare a termine un compito assegnato". Saranno dieci lezioni continuative che proseguiranno fino al prossimo gennaio per poi riprendere in primavera.