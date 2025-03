Gli atleti de "La Di Palma Sport Trani" campioni regionali di nuoto

Si sono da poco conclusi i Campionati Regionali Master 2025 di nuoto presso le piscine di Monopoli, Calimera e Bari. Tre giornate di grande nuoto e con un grande numero di partecipanti e di squadre provenienti da ogni parte della regione.La Di Palma Sport Trani mette in campo i suoi migliori atleti: Giulia Accavone, Rosaria Carbone, Angela Carlucci, Angela Cascella, Antonia Cascella, Alessandra De Benedictis, Alessandra Ferrucci, Rossella Ferruccio, Federica Greco, Serena Lops, Mariangela Addolorata Mattarese, Elisabetta Modugno, Maria Pastore, Eleonora Potenza, Michela Raffaele, Alessandra Riefolo, Antonia Rigante, Annamaria Sanzò, Giampiero Angelilli, Osvaldo Battaglia, Americo Giacomo Luigi Bramato, Fedele Cafagna, Saverio Carbone, Francesco Cardascia, Giuseppe Chiariello, Giuseppe Ciniero, Giuseppe Cristallo, Bernardino De Benedictis, Christian Pio Del Vecchio, Bartolomeo Di Molfetta, Angelo Galatino, Vito Giaconella, Vincenzo Lobascio, Francesco Loconte, Antonio Lorizzo, Massimo Loreto, Paolo Manno, Nicola Mastrapasqua, Vincenzo Mazzilli Valerio, Sebastiano Merra, Giorgio Nardiello, Antonio Poli, Giuseppe Ragno, Antonio Sanzò, Sergio Strippoli, Andrea Superbo, Leonardo Tandoi, Giovanni Tesse e Angelo Tortosa.Si sono distinti nelle varie discipline a loro assegnatigli, 50 SL, 100SL, 50 RA, 100 RA, 50 DO, 100 DO, STAFFETTE ottenendo punti importanti per far si che la Sports Events primegiasse nel Campionarto Regionale-Un ringraziamento particolare va agli allenatori della squadra master Sports and Events, Nunzio Caldara e Fedele Cafagna che in occasione del campionati regionali si sono spogliati delle loro solite vesti da coach per indossare quelle di atleta. Di palma Sport e Sports and Event un connubio vincente! Buon nuoto a tutti!