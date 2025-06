Nuoto, Francesca Melillo convocata in nazionale: l’atleta tranese volerà a Belgrado!

La Melillo selezionata per la Coppa Comen 2025, in programma dal 20 al 22 giugno

, giovanissima nuotatrice tranese, continua a sorprendere: nel pomeriggio è infatti arrivata la, che si terrà a Belgrado dal 20 al 22 giugno. Ennesimo traguardo strabiliante per lei, ma soprattutto ennesima soddisfazione per lo sport tranese. Ad aprile Francesca si laureò vice-campionessa italiana, ai Campionati Italiani Giovanili Indoor di Fondo, svolti a Riccione.Questa volta la talentosa tranese in forza alla Netium, alzerà ancor di più l'asticella, dovendo rappresentare la nostra nazione. La Melillo rientra infatti tra leselezionate da Marco Menichinelli su tutto il panorama nazionale per gli eccellenti risultati raggiunti durante la prima parte della stagione attuale, a dimostrazione del suo smisurato talento. Tutta la città tifa per te, avanti Francesca!