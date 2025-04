Nuoto, inarrestabile Francesca Melillo: la tranese si laurea vice-campionessa italiana

, giovanissima nuotatrice tranese, si conferma inarrestabile: nel pomeriggio la quasi 15enne, in svolgimento a Riccione. Francesca ha concluso la gara in seconda posizione, portandosi così a casa una preziosissima medaglia d'argento nei. Una prestazione da applausi per lei, con un tempo diAncora una volta Francesca conferma la sua determinazione, grinta e testardaggine, che da sempre la contraddistingue. Specifichiamo che, solitamente, la tranese si allena in vasca da 25 metri mentre, durante la gara odierna, si è confrontata con atlete che normalmente nuotano in vasche da 50. Un dettaglio che nel nuoto fa sicuramente la differenza, e va a confermare, se ancora ce ne fosse bisogno,, che potrà certamente ritenersi soddisfatta di questa ennesima prestazione strabiliante della sua giovanissima, ma allo stesso tempo ricca di traguardi, carriera agonistica. Che sia solamente l'inizio!