La "Sports and Events" della Di Palma Sport conquista il secondo posto al "Trofeo Paolo Pinto"

Grandi risultati per gli atleti tranesi e baresi

Una grande prova di squadra per la Sports and Events della Di Palma Sport, protagonista il 4 maggio scorso alla manifestazione "Paolo Pinto", svoltasi nella vasca olimpionica da 50 metri del CUS Bari.



Tra le 38 società partecipanti, la "Sports and Events" si è distinta conquistando il secondo posto assoluto, grazie all'impegno e ai risultati di atleti provenienti dalla piscina di Trani e Bari.

Fedele Cafagna - 400 stile oro+record regionale m40 con 4.59.36 e 100do oro;

Cecilia Piarulli - 50 do oro+record regionale m35 con 36.97, 100do argento e staffetta 4x100stile m120 bronzo;

Giuseppe Ciniero 1° - 50 dorso 44 secondi e 1° 100 sl 1.24;

Christian Pio Del Vecchio - 50 rana;

Angelo Galantino - 100ra oro e 50fa argento e 4x100 m240 argento;

Debenedictis Alessandra - 50 dorso e 50 farfalla.

​Un ringraziamento particolare va agli allenatori della squadra master "Sports and Events": Nunzio Caldara, Fedele Cafagna, Luigi Cagnetta e Francesco Scorza ,quest'ultimo contemporaneamente Coach e Atleta.