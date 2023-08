La campionessa italiana di nuoto Francesca Melillo ai microfoni di Traniviva

Social Video 2 minuti Intervista a Francesca Melillo

Medaglia d'oro per la dodicenne di Trani Francesca Melillo, oggi ricevuta a Palazzo di Città per un incontro con il sindaco e la stampa. Francesca ha conquistato il podio nella finale 200 dorso femminile con i colori della Netium: la gara si è svolta nei giorni scorsi e Francesca è andata più veloce di tutte, battendo le avversarie in vasca e riuscendo a salire poi sul gradino più alto del podio. Qui in basso l'intervista ai microfoni di TraniViva.