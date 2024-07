Campionati italiani Master di nuoto, i risultati dei nuotatori di Sports and Events Trani

Si sono svolti dal 25 al 30 giugno allo Stadio del Nuoto a Riccione i: un appuntamento immancabile per tantissimi sportivi italiani, che per questa edizione 2024 ha raggiunto i 40 anni con il numero record di quasi 3700 iscritti.Tra questi sono stati presenti anche gli atleti della società Sports and Events della Dipalma sport Club Trani e Bari:A Riccione, il barlettano Cafagna ha disputato tre gare, raccogliendo ottimi risultati: ottavo nella classifica nazionale nei 400 metri Stile Libero in vasca Olimpionica, nono nei 200 metri Misti e infine 23^ posizione nei 50 metri farfalla.Questi invece i risultati delle due atlete della società tranese: Michela Raffaele, che ha disputato i 100 metri stile Libero con un tempo di 1'31"43, e Antonia Rigante, che ha disputato due gare individuali (50 Metri Rana con tempo di 52"62, e i 100 Stile Libero con tempo di 1'27"02). Una bella soddisfazione anche per loro, alla prima esperienza nazionale.