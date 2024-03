8° Trofeo Primavera, Fedele Cafagna trionfa con Ori e un Argento

Un trionfo di medaglie per Fedele Cafagna, iscritto con la società Sports and Event nella piscina di Palma di Trani: 100 Rana primo classificato con Tempo di 1'25"12;100 Dorso secondo classificato con tempo si 1'15"96;100 Stile Libero primo classificato con Tempo di 1'02"47.i risultati costituiscono un eccellente test vista della preparazione Campionati Nazionali Riccione Nuoto Master 2024 a giugno.Ottimo risultato anche per l'intera squadra, poiché la società si è classificata seconda, in un team che dimostra come l'entusiasmo, il gioco di squadra e il sacrificio di tanti allenamenti producano soddisfazioni e nuove energie"La presenza della piscina, la possibilità di fare nuoto, a Trani, sta appassionando davvero tanti giovani -ci racconta Fedele che è istruttore di nuoto struttura che ha da poco ha compiuto un anno - e mi rendo conto di quanto in una città come Trani si sentisse davvero la mancanza di una tale realtà".Fedele, che è anche istruttore di nuoto per disabili, non sta in sé dalla gioia per tutti questi risultati e si sta preparando insieme alla squadra per i prossimi appuntamenti, in particolare per il Trofeo Paolo Pinto nel prossimo aprile."Ringrazio tutta la mia società SportsandEvents tutto lo staff specialmente Di Palma Cesare,Di Palma Massimiliano Di Palma Rossella e Salvatore Potenza gli allenatori Nunzio Caldara Gigi Cagnetta e Francesco Scorza pronti a tutto e a procedere correttamente i nostri allenamenti giornalieri.E un Ringraziamento a tutta la gente amici e Parenti che mi seguono nella mia unica passione e mi stimano, e specialmente ringrazio a mia moglie E mio Figlio per tutti i miei risultati.Un caloroso abbraccio a tutti voi".