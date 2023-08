Il ritorno dell’esterno “figliol prodigo”: Giacinto Martinelli nuovamente in biancazzurro

"Giacinto oltre ad essere un ottimo calciatore è uno di noi", "non vede l'ora di scendere in campo con la sua nuova maglia!" è con questo grande entusiasmo che L'A.S.D. Soccer Trani annuncia il ritorno in città, nuovamente con i colori biancoazzurri, dell'esterno tranese classe 95' Giacinto Martinelli.Il giocatore non ha certo bisogno di presentazioni, Martinelli infatti si è già reso decisivo con la maglia della sua città più e più volte, esempio ne è sicuramente il ruolo da protagonista nella cavalcata della Vigor Trani in coppa Italia nella stagione 2017/2018.In questi anni l'esterno tranese ha avuto diverse esperienze nel calcio dilettantistico tedesco, con le maglie tra le altre del Turk. SV Singen. Sicuramente un colpo che porta esperienza oltre che talento alla formazione tranese.