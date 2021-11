Lavinia Group Trani, contro Il Podio Fasano arriva la terza sconfitta in campionato

Arriva la terza sconfitta in campionato per lache, nella quinta giornata di serie B2, ha subìto un KO, contro, per 0-3. Una gara combattuta, a conclusione della quale, tuttavia, a spuntarla sono state le fasanesi, più incisive delle biancazzurre – che hanno mostrato, tuttavia, buoni spunti, tra il primo e il secondo set - in diverse fasi di gioco.Al "PalaFerrante" di Trani, misterha schierato il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Ndriollari, supportata da Dileo e Romano come centrali. Lionetti e Montenegro laterali, Facendola è stata schierata come opposto. Curci ha agito come libero. A disposizione, Belviso, Brancale, Dambra, Mitoli e Miranda.Partenza equilibrata (5-5), poi le ospiti si sono portate in avanti (7-11). Con Facendola le tranesi sono tornate in gioco (13-14), seppure per poco:si sono portate in vantaggio, arrivando al primo time-out in avanti, col risultato di 14-18. Momentaneo il pareggio raggiunto dalle biancazzurre sul finale (18-18): il punteggio a favore delle fasanesi al secondo time-out (19-23) ha permesso loro di chiudere il parziale sul risultato di 20-25.Meglio le ospiti nell'avvio del secondo parziale (5-8). Le tranesi non hanno tuttavia demorso e hanno provato a ridurre lo svantaggio (10-12). Un ace di(15-15) ha dato il via ad uno spezzone di gara favorevole alle tranesi (17-15). Il vantaggio biancazzurro, ridotto (17-15), è durato tuttavia poco: tornate sui propri passi, le ragazze allenate da, portatesi in avanti (18-19), sono riuscite a staccare con decisione le avversarie (20-23), arrivando, sul finale, a chiudere a proprio favore il parziale (20-25).Le tranesi hanno accusato il colpo nel terzo set. Bene l'avvio delle fasanesi (1-7), con la reazione delle biancazzurre che è tardata ad arrivare. Forti di un buon vantaggio (4-11), le ospiti hanno imposto il proprio gioco, lasciando poco spazio alle avversarie: la gara è terminata al terzo parziale, conclusosi col risultato di 13-25 a favore delle atlete di coach Rampino.Le ragazze allenate daproveranno a tornare al successo sabato 20 novembre, alle 17:30: nella sesta giornata di serie B2, le tranesi saranno ospiti delle avversarie della