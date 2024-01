Pugliese regala la vittoria alla Soccer, il Cdt sprofonda contro l’Acquaviva. L’Apulia cade a Salerno

Domenica di calcio vero per le tranesi, tutte impegnate in partite molto importanti per il morale e per le rispettive classifiche. Sorride solo la Soccer che cala la 'manita' contro il Cosmano, malissimo il Cdt che crolla completamente contro l'Acquaviva, l'Apulia non centra la vittoria contro la Salernitana.SOCCER 5-2 COSMANO. I ragazzi di mister Mascia trovano la seconda vittoria consecutiva e lo fanno con 5 gol in quel di Foggia, in una partita che andava affrontata con decisione e carattere dal momento che il Cosmano ha fermato molte big nelle mura amiche. Protagonista assoluto Vittorio Pugliese: il bomber cala una tripletta e trova il 15' gol in campionato. Le altre reti messe a segno dal capitano Precchiazzi e Martinelli. Il match parte subito in discesa per i tranesi con Pugliese che trova il primo gol del pomeriggio dopo 4 minuti su assist di Dascoli. Al 9'minuto il numero 9 della Soccer sigla la doppietta: dopo una gran triangolazione del trio Dell'Oglio-Pugliese-Dascoli, quest'ultimo trova ancora una volta Pugliese che porta il risultato sul 2-0. Al minuto 18' arriva il tris targato Soccer: questa volta la rete porta il nome di capitan Precchiazzi, imbucato da Galeotta e, a tu per tu con il portiere avversario, non può sbagliare: 3-0 Soccer. Dopo 4 minuti il Cosmano Sport trova il gol del 3-1 che riapre il match. Il primo tempo si conclude con gli ospiti che trovano il secondo gol, messo a segno da Narciso. Risultato parziale: 2-3. Il secondo tempo si apre con un rigore procurato e segnato da Pugliese che, con questo gol, si regala la tripletta. Da segnalare l'espulsione del portiere avversario, reo di aver causato il rigore. Al 69' Martinelli chiude la partita e ritrova il gol dopo molte giornate. Risultato finale: 5-2. Con questa vittoria la Soccer si consolida al 5'posto a -4 punti dall'Acquaviva secondo.Lo stesso Acquaviva surclassa il Città di Trani: al 'San Ferdinando Re' partita mai in discussione che finisce con il larghissimo risultato di 7-0 per gli ospiti. I tranesi rimangono ultimi in classifica, nonostante la campagna acquisti ricca di speranze del mercato di dicembre. Le reti portano le firme Guglielmi che ne segna addirittura 4, Chiumarulo, Abrescia e Capozzo.l'Apulia cade a Salerno nel big-match di giornata. La Salernitana si impone per 2-1 e fanno un passo in avanti decisivo nella lotta salvezza, che vede protagonista la stessa società tranese. Primo tempo avaro di emozioni fino allo sfortunato autogol di Delvecchio che manda in vantaggio le avversarie. Nel secondo tempo succede tutto nel finale con l'Apulia che prima trova il pareggio con Lombardi ma poi viene beffata nel finale con le campane che trovano il 'gol vittoria' negli ultimi minuti.