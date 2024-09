Soltanto un pareggio per la Soccer: a Capurso termina 1-1, ma quanti rimpianti

. La Soccer ha dominato il match dal primo all'ultimo minuto e forse avrebbe meritato di più, ma non è un punto da buttare, viste le qualità dei padroni di casa.Al 9' arriva la prima occasione per la Soccer: il pressing offensivo dei tranesi mette in difficoltà il disimpegno dei padroni di casa, ma De Giglio non ci crede abbastanza, sfiorando la palla che sarebbe stata solo da spingere in porta. L'asse Dell'Oglio-Tedone promette molto bene, diverse le verticalizzazioni del 10 per l'esterno tranese. Al 22' bravo Pinnelli a neutralizzare un tiro dalla distanza del numero 11 avversario. Al 30' è clamorosa l'occasione per la Soccer: eccezionale l'intervento dell'estremo difensore del Capurso, che nega il vantaggio della Soccer. La sfortuna perseguita la Soccer: al 40' Dragonetti colpisce in pieno l'incrocio dei pali, approfittando dell'ennesima pennellata di Tedone, autore fin'ora di un match perfetto; sulla respinta De Giglio non riesce a trovare la porta.La prima frazione si chiude con il vantaggio dei padroni di casa.Il secondo tempo si apre con la Soccer che comanda il gioco, come in gran parte del tempo, ma non riesce a concretizzare le occasioni create.. La Soccer proverà a vincere il match, ribaltando il vantaggio del Capurso iniziale ma non ci riuscirà. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine. Capurso 1-1 Soccer.Foto di Maria Prudenza Nugnes