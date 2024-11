Stadio ‘Lapi’, è finita l’attesa: torna a risplendere il manto erboso del Comunale

15 ottobre 2023, l'ultima gara disputata allo storico stadio 'Nicola Lapi': all'epoca si sfidarono Soccer Trani e Città di Trani, in un derby che anticipava di fatto un buio e un susseguirsi di storie e vicissitudini negative che non hanno permesso alle società tranesi di varcare le soglie del 'Comunale', sino a, e finalmente aggiungerei,, società vincitrice del bando che ha subito provveduto alle varie procedure di pulizie degli spazi tra cui tribuna, spogliatoi e locali.Dalle varie foto emerse nelle ultime ore,Bisognerà attendere ancora una settimana, dopodiché famiglie, tifosi, ragazzi e chiunque voglia potranno tornare a gioire sui gradini del 'Nicola Lapi', dopo un attesa lunga più di un anno., in un big-match che si preannuncia intenso, sia per il valore della partita, ma soprattutto perché finalmente i giocatori che difendono la maglia biancazzurra potranno essere sospinti dalla propria gente.Letteralmente, non resta adesso che far parlare il campo: bisogna lasciare alle spalle mesi di polemiche, negatività e pessimismi, ma ciò che conta adesso è tifare per la propria Città, con la speranza che, con la venuta dello stadio, si possa aspirare ad un futuro più prospero, sognando categorie più importanti che a Trani mancano da tanto, troppo tempo.