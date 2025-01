Tra San Severo e Soccer Trani vince l’equilibrio: al ‘Ricciardelli’ termina 0-0

. Con questo pareggio, gli uomini di Giangaspero restano ottavi in classifica, a quota 27 punti, sciupando l'opportunità di avvicinarsi al sesto posto, in virtù delle sconfitte di Don Uva e Cosmano. La zona play-off dista nuovamente nove lunghezze.Si scende in campo per la 19esima giornata del campionato di Promozione pugliese: Soccer Trani sfida San Severo. Mister Giangaspero schiera l'ormai consolidato 3-4-2-1 con Pinnelli tra i pali, Sementino, Campanella ed Elia in difesa. In mediana spazio alla coppia Binetti-Beroshvili, supportata da Rizzi e Precchiazzi sulle fasce. Sulla trequarti Vitale alle spalle di Terrone e Pugliese.Ottimo avvio di gara dei tranesi: al 3' prova la conclusione dal limite Vitale, respinta dalla difesa. Qualche minuto più tardi Precchiazzi tenta il mancino che però non inquadra lo specchio di porta. Segue una fase del match molto equilibrata, con le due squadre che non concedono molti spazi. Al 21' rete annullata al San Severo per fuorigioco di Consolazio. Sessanta secondi più tardi tentativo di Vitale, ma il suo diagonale è bloccato da Drame. Al 43' punizione insidiosa del 10 biancazzurro, l'estremo difensore respinge centralmente, dove arriva Rizzi che colpisce al volo ma il suo tiro viene deviato dalla retroguardia di casa. Al 45' contropiede dei tranesi, alla conclusione ci arriva Pugliese che però spedisce alto. La prima frazione termina a reti bianche.Al 57' grandissima occasione per la Soccer, ma Pugliese spreca tutto. Ottimo avvio di secondo tempo per i tranesi che spingono alla ricerca del vantaggio. Al 61' Drame vieta la gioia del gol a Terrone, bravo a metterci la punta del piede su una palla vagante: si rimane sullo 0-0. Al 70' dormita difensiva del San Severo, per poco Beroshvili non sorprende tutti, ancora decisivo Drame a respingere le avanzate tranesi, che meriterebbero di gran lunga il vantaggio. All'82' ci prova Vitale dal limite, blocca tranquillamente l'estremo difensore avversario. Tre minuti più tardi annullata la rete dello zero-uno a Terrone, per presunto fuorigioco sul cross di Vitale. Sessanta secondi più tardi ripartenza tranese orchestrata da Vitale che arriverà anche a concludere l'azione, ma il suo destro termina largo. Al 92' occasione San Severo, chiude la saracinesca Pinnelli.