Capannoni Ruggia
Capannoni Ruggia

Ancora degrado e incuria nell'area ex Capannoni Ruggia, aumentano ratti e rifiuti

Cresce la preoccupazione tra i residenti che chiedono interventi urgenti

giovedì 20 novembre 2025 10.28
Una situazione di forte degrado sta preoccupando i residenti che si affacciano sull'area degli ex capannoni Ruggia. La segnalazione arriva da uno di loro che questa mattina ha documentato, con foto scattate dal proprio balcone, lo stato di abbandono in cui versa la zona.

Nonostante la bonifica effettuata qualche settimana fa, l'area appare ancora oggi in condizioni critiche: rifiuti abbandonati da incivili, una vettura in evidente stato di abbandono e la presenza crescente di topi stanno generando grande preoccupazione.

«Stiamo vivendo in un incubo – dichiara il residente –. I capannoni non sono stati bonificati come si deve, l'immondizia si accumula e i topi continuano a girare. C'è anche una macchina abbandonata da tempo, eppure sarebbe semplice risalire al proprietario. Vorremmo solo capire a chi rivolgerci per vedere tutelata la nostra salute e la nostra sicurezza». I residenti chiedono risposte chiare e Interventi urgenti: «Non vogliamo polemiche – spiegano – ma semplicemente vivere in un ambiente sano e sicuro. È un nostro diritto».
