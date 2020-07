Ancora vandali in azione nel parco giochi della Villa comunale

Ancora vandali in azione nella Villa comunale di Trani. La segnalazione giunge da un cittadino che, durante il pomeriggio di ieri, ha fotografato un gruppo di adolescenti mentre tentava di divellere le travi in legno della casetta presente nel parco giochi. Un gesto grave che testimonia, ancora una volta, la mancanza di rispetto di alcuni ragazzi nei confronti di tutto ciò che la città ha di bello. L'episodio è avvenuto in un momento in cui la Villa era frequentata da molti bambini e famiglie. La speranza è che si riesca a risalire ai responsabili e che il gesto non resti impunito.