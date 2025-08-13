Cantiere pericoloso a Trani: segnalato un 'grave pericolo' in Via Sant'Annibale Maria di Francia

Pista ciclabile e marciapiede interrotti senza segnalazioni adeguate, i cittadini chiedono un intervento urgente per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti

l sottoscritto N.V. , temporaneamente domiciliato in Trani - Via Sant'Annibale Maria di Francia 139, segnala l'assoluta non conformità - e il grave pericolo derivante - del cantiere posto all'incrocio tra la suddetta via e la nascente "Via 127^ Strada a Denominarsi". Il cantiere, di cui si allegano foto, oltre a non avere alcuna indicazione su responsabili e date di inizio/fine lavori, non è in alcun modo segnalato per l'interruzione della pista ciclabile e del marciapiede pedonale né per i conseguenti ridotti limiti di velocità da tenersi lungo la sua percorrenza. Non vi è, altresì, alcuna deviazione o alternativa SICURA per il passaggio pedonale! Si invitano i destinatari di questa segnalazione ad attivarsi affinché venga imposto al cantiere responsabile, in tempi brevi, il rispetto di tutta la normativa prevista e l'adozione di ogni necessaria precauzione onde evitare pericolosi incidenti per gli automobilisti ma, ancor più, per i pedoni che, quotidianamente, percorrono quel tratto di strada.

