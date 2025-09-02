Cantiere RFI di "via Togliatti" a Trani: segnalato vs. sistemato

La segnalazione è arrivata dai residenti nei giorni scorsi e riguardava, probabilmente dovuto ad una errata manovra di un'autovettura in manovra, lo sfondamento di una parte della recinzione che si trova tra via Togliatti e via Ugo La Malfa, che delimita l'area di cantiere predisposta dalle Ferrovie dello Stato inerente i lavori avviati del sottopasso di Via De Robertis. Della segnalazione, anche se non di pertinenza diretta si è fatta carico l'Amministrazione Comunale che prontamente ha fatto si che RFI si è attivasse per la sistemazione che è avvenuta stamani.