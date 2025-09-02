RFI Cantiere Via Togliatti a Trani
RFI Cantiere Via Togliatti a Trani

Cantiere RFI di "via Togliatti" a Trani: segnalato vs. sistemato

Sfondata nei giorni scorsi una porzione perimetrale del cantiere, oggi sistemata

martedì 2 settembre 2025 15.05
La segnalazione è arrivata dai residenti nei giorni scorsi e riguardava, probabilmente dovuto ad una errata manovra di un'autovettura in manovra, lo sfondamento di una parte della recinzione che si trova tra via Togliatti e via Ugo La Malfa, che delimita l'area di cantiere predisposta dalle Ferrovie dello Stato inerente i lavori avviati del sottopasso di Via De Robertis. Della segnalazione, anche se non di pertinenza diretta si è fatta carico l'Amministrazione Comunale che prontamente ha fatto si che RFI si è attivasse per la sistemazione che è avvenuta stamani.
Provincia BAT, Lodispoto: «Fondi per manutenzione delle scuole e sicurezza stradale»
2 settembre 2025 Provincia BAT, Lodispoto: «Fondi per manutenzione delle scuole e sicurezza stradale»
Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione
2 settembre 2025 Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione
Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
2 settembre 2025 Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
Nuova Segnaletica sul Lungomare di Trani: Divieti di Sosta e Transito il 4 e 5 Settembre
2 settembre 2025 Nuova Segnaletica sul Lungomare di Trani: Divieti di Sosta e Transito il 4 e 5 Settembre
Diocesi di Trani, inizia il nuovo corso: l'Arcivescovo ha ufficializzato le nomine
2 settembre 2025 Diocesi di Trani, inizia il nuovo corso: l'Arcivescovo ha ufficializzato le nomine
L’eleganza pianistica di Pasquale Iannone al Castello Svevo di Trani
1 settembre 2025 L’eleganza pianistica di Pasquale Iannone al Castello Svevo di Trani
Ronaldinho sceglie Trani per un soggiorno di relax e tranquillità
1 settembre 2025 Ronaldinho sceglie Trani per un soggiorno di relax e tranquillità
Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie
1 settembre 2025 Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie
Asl Bat, confermato un caso di West Nile: paziente ricoverata a Bisceglie, condizioni buone
1 settembre 2025 Asl Bat, confermato un caso di West Nile: paziente ricoverata a Bisceglie, condizioni buone
«Il saldo è cultura»: Trani si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto
1 settembre 2025 «Il saldo è cultura»: Trani si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.