Degrado e rifiuti allo Scoglio di Frisio

Quando la spiaggia di trasforma in una discarica a cielo aperto

Tolgono il respiro le foto scattate da un nostro lettore presso lo Scoglio di Frisio. Il degrado regna incontrastato: la natura incontaminata, anche se sarebbe più appropriato dire incontrollata, sottrae spazio ai bagnanti, ma ciò che fa più scalpore è la presenza di rifiuti abbandonati sulla spiaggia quasi come una discarica a cielo aperto. Visto da sopra il lungomare si presenta come curato, preda facile di scatti e selfie, ma come dice una nota pubblicità "c'è sempre qualcosa dietro".