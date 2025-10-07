Via Papa Giovanni
Via Papa Giovanni

Degrado in via Papa Giovanni: insetti, animali e vegetazione fuori controllo

I residenti esasperati denunciano la situazione

martedì 7 ottobre 2025
Una situazione di degrado quella denunciata alla redazione di TraniViva da Stefano Vitucci, amministratore del condominio in Via Papa Giovanni XXIII, 70, sono a segnalare alla Vs pregiata.

«La lamentela - si legge nella missiva - nasce dalla situazione di forte degrado che interessa l'area soprattutto a causa della struttura antistante che intensifica la presenza di insetti ed animali.

Gli interventi condominiali non sono bastati a limitare quanto meno la problematica. Si aggiunga altresì la situazione relativa agli alberi presenti e la fitta vegetazione, che richiede la massima attenzione in termini di pericolosità e di cui sarebbe necessaria una perizia ai fini di verificarne lo stato di salute degli stessi, nonché una potatura adeguata.

Si richiede, pertanto, una bonifica dell'area da parte del Comune di Trani ed enti preposti al fine di risolvere la problematica, che da troppi anni persiste».
Trani, in via Palmiro Togliatti ci si ... arrangia
7 ottobre 2025 Trani, in via Palmiro Togliatti ci si ... arrangia
Attivo il servizio di housing first dell'ambito territoriale
7 ottobre 2025 Attivo il servizio di housing first dell'ambito territoriale
Dermatologia, a Trani un congresso tra innovazione e prevenzione
7 ottobre 2025 Dermatologia, a Trani un congresso tra innovazione e prevenzione
Un Natale unico, bando per iniziative natalizie di welfare
7 ottobre 2025 Un Natale unico, bando per iniziative natalizie di welfare
Al via il censimento nazionale della popolazione, coinvolta anche Trani
7 ottobre 2025 Al via il censimento nazionale della popolazione, coinvolta anche Trani
Domenico Bini lancia "Sta Andando Tutto Male " con Elio e Mangoni
7 ottobre 2025 Domenico Bini lancia "Sta Andando Tutto Male" con Elio e Mangoni
Uomo a terra in pieno centro, l'indifferenza che uccide la città
6 ottobre 2025 Uomo a terra in pieno centro, l'indifferenza che uccide la città
Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni
6 ottobre 2025 Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni
Amianto a Trani, Azione: "Emergenza annunciata. Ora l'Amministrazione agisca per la salute pubblica "
6 ottobre 2025 Amianto a Trani, Azione: "Emergenza annunciata. Ora l'Amministrazione agisca per la salute pubblica"
Maltempo a Trani, riscontrate fibre di amianto in via Papa Giovanni
6 ottobre 2025 Maltempo a Trani, riscontrate fibre di amianto in via Papa Giovanni
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.