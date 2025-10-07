Degrado in via Papa Giovanni: insetti, animali e vegetazione fuori controllo

Una situazione di degrado quella denunciata alla redazione di TraniViva da Stefano Vitucci, amministratore del condominio in Via Papa Giovanni XXIII, 70, sono a segnalare alla Vs pregiata.«La lamentela - si legge nella missiva - nasce dalla situazione di forte degrado che interessa l'area soprattutto a causa della struttura antistante che intensifica la presenza di insetti ed animali.Gli interventi condominiali non sono bastati a limitare quanto meno la problematica. Si aggiunga altresì la situazione relativa agli alberi presenti e la fitta vegetazione, che richiede la massima attenzione in termini di pericolosità e di cui sarebbe necessaria una perizia ai fini di verificarne lo stato di salute degli stessi, nonché una potatura adeguata.Si richiede, pertanto, una bonifica dell'area da parte del Comune di Trani ed enti preposti al fine di risolvere la problematica, che da troppi anni persiste».