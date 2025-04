La fontana di piazza Albanese a Trani desta preoccupazione nei residenti

La zona cittadina che ricomprende piazza Albanese è stata più volte oggetto di attenzione da parte dei residenti, ora per gli atti di vandalismo ora per l'incuria.Un residente ha segnalato recentemente la possibilità che l'acqua della fontana di piazza Albanese possa rappresentare, in qualche modo, un pericolo per la salute pubblica.Segnala, infatti, lo stesso, che utilizzando quell'acqua per uso domestico, in particolare per la cottura dei cibi, l'acqua lascia un alone bianco sulle pentole. D'altra parte, questa non è una segnalazione isolata, poiché anche altri cittadini hanno riscontrato lo stesso problema. Non si conosce la natura di questo alone bianco, sebbene alcuni parlino di calcare; tuttavia, non si può sapere con certezza cosa sia tale sostanza, poiché servirebbero degli approfondimenti da parte di tecnici ASL.Un altro problema, inoltre, riguarda proprio la struttura della fontana che, come segnalato dai residenti e documentato attraverso diverse fotografie, avrebbe un aspetto indecoroso.Per questo motivo i residenti chiedono che si intervenga per fare gli opportuni accertamenti sulla salubrità delle acque della fontana, oltre che per ridare dignità estetica alla struttura, considerato che questa è l'unica fontana che serve la zona.