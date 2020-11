La fontana tornata: in piazza Longobardi riprenderanno presto a scorrere acqua e ricordi di tanti tranesi

In piazza Longobardi è tornata una fontana, non ancora in funzione ma pronta a regalare refrigerio e un tuffo nell'atmosfera di un tempo ai cittadini che la rimpiangevano e ne chiedevano il ripristino. Lo aveva annunciato nello scorso mese di giugno l'allora assessore ai lavori pubblici Mimmo Briguglio insieme all'assessore alla Polizia Municipale e viabilità Cecilia Di Lernia.In una celebre poesia Aldo Palazzeschi aveva dato la voce a una fontana malata : Clof, clop, cloch, cloffete, cloppete, clocchete, chchch. La voce della nostra, che in piazza del pesce, come era chiamata piazza Longobardi, era testimone al mattino del chiasso allegro tra le bancarelle di fruttivendoli e pescatori e nel pomeriggio del silenzio davanti alla maestosa presenza della Biblioteca di Palazzo Vischi, era stata ammutolita del tutto, accantonata anni fa durante i lavori di ristrutturazione per la riqualificazione della stessa piazza.Ma soprattutto era tappa obbligata per tanti tranesi, che vi riempivano le bottiglie portate da casa o che vi si dissetavano nei giorni di sole e nelle passeggiate serene che, ci auguriamo possano ricominciare presto, alla fine di questo periodo difficile. L'auspicio è che il ritorno della voce "guarita" della nuova fontana possa precedere la guarigione della nostra umanità ferita.