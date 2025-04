"La Lampara" a Trani, terra di nessuno: la segnalazione del 25 aprile

Non c'è pace per La Lampara che lontana ormai dai fasti degli anni '60, dopo brevi periodi di improduttiva e discontinua gestione, da tempo è abbandonata a se stessa in attesa che si concluda la gara "al ribasso" che l'Amministrazione di Trani ha avviato da tempo ed a cui, pare, nessuno sia davvero interessato.Ci viene segnalato, con diverse foto e video, come nel pomeriggio di ieri 25 di aprile, ci siano stati impropri accessi all'interno della fatiscente area che presenta altresì strutture pericolanti.Agli spazi c'è divieto assoluto di ingresso, ci risulta che ci siano cartelli in loco, tuttavia quando, come è accaduto, l'accesso è stranamente aperto, la curiosità di chi passa, in special modo dei ragazzi, ma gli adulti non sono da meno, è tanta per fare una foto o un video: tutti gli accessi dovrebbero essere serrati, alcuni lo sono, altri no.