La Trani allagata: disagi in via Mascagni. <span>Foto Credits</span>
La Trani allagata: disagi in via Mascagni. Foto Credits

La Trani in emergenza: cittadini bloccati in ascensore e gravi disagi per l'assenza della fogna bianca in Via Mascagni.

La città in difficoltà sotto una pioggia torrenziale di improvvisa intensità, fra blackout, sottopasso a rischio ed allagamenti

lunedì 10 novembre 2025 9.02
La giornata di ieri, domenica 9 novembre, è stata segnata da forti precipitazioni che si sono abbattute sulla parte centrale della Puglia, causando notevoli disagi anche nel Comune di Trani. Le intense piogge hanno provocato un blackout elettrico in diverse zone della città, con conseguenze immediate che hanno richiesto interventi di emergenza, incluso il soccorso di cittadini rimasti bloccati all'interno degli ascensori.

La situazione critica si è manifestata in particolare sulla viabilità. Intorno alle ore 18:00, il sottovia di Via Martiri di Palermo è stato temporaneamente chiuso al traffico. Le pompe di aspirazione, fondamentali per defluire l'acqua piovana, sono andate in blocco, creando un accumulo che ha reso il transito pericoloso. La Polizia Locale è prontamente intervenuta per presidiare la zona e gestire la difficile viabilità, fino a quando le pompe non sono ripartite, ripristinando la normale circolazione circa un'ora dopo.

Il disagio maggiore, tuttavia, si è registrato in Via Mascagni. Di fronte al Santuario della Madonna di Fatima, l'intera strada (cfr. foto) è rimasta completamente allagata nella serata di ieri, creando gravi problemi ai residenti. La causa è strutturale: la mancanza della fogna bianca ha reso impossibile il deflusso dell'acqua, con i cittadini impossibilitati sia ad uscire che a rientrare nelle proprie abitazioni.

I danni e le emergenze di ieri ripropongono l'urgenza di investire sulla rete idrica e fognaria, soprattutto nelle aree urbane carenti, per prevenire che eventi meteorologici avversi paralizzino la vita della comunità.
ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità
10 novembre 2025 ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità
Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani
10 novembre 2025 Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani
Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie del centro di Trani
9 novembre 2025 Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie del centro di Trani
Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie
9 novembre 2025 Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie
Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia
9 novembre 2025 Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia
La Puglia veste il mondo: sfilata di ARE al Monastero di Colonna di Trani
9 novembre 2025 La Puglia veste il mondo: sfilata di ARE al Monastero di Colonna di Trani
Stasera su Rai 1 il nuovo docufilm di Fabrizio Corallo a cent'anni dalla nascita di Antonello Falqui
9 novembre 2025 Stasera su Rai 1 il nuovo docufilm di Fabrizio Corallo a cent'anni dalla nascita di Antonello Falqui
Punti facilitazione digitale, finanziata la prosecuzione del servizio
9 novembre 2025 Punti facilitazione digitale, finanziata la prosecuzione del servizio
Truffa SMS "Smishing ": allerta sui falsi uffici Cup
9 novembre 2025 Truffa SMS "Smishing": allerta sui falsi uffici Cup
Casa Bovio da Museo a Centro Giovanile, Art.97 : "Violata la destinazione d'uso storica "
9 novembre 2025 Casa Bovio da Museo a Centro Giovanile, Art.97 : "Violata la destinazione d'uso storica"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.