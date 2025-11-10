La Trani in emergenza: cittadini bloccati in ascensore e gravi disagi per l'assenza della fogna bianca in Via Mascagni.

La giornata di ieri, domenica 9 novembre, è stata segnata da forti precipitazioni che si sono abbattute sulla parte centrale della Puglia, causando notevoli disagi anche nel Comune di Trani. Le intense piogge hanno provocato un blackout elettrico in diverse zone della città, con conseguenze immediate che hanno richiesto interventi di emergenza, incluso il soccorso di cittadini rimasti bloccati all'interno degli ascensori.La situazione critica si è manifestata in particolare sulla viabilità. Intorno alle ore 18:00, il sottovia di Via Martiri di Palermo è stato temporaneamente chiuso al traffico. Le pompe di aspirazione, fondamentali per defluire l'acqua piovana, sono andate in blocco, creando un accumulo che ha reso il transito pericoloso. La Polizia Locale è prontamente intervenuta per presidiare la zona e gestire la difficile viabilità, fino a quando le pompe non sono ripartite, ripristinando la normale circolazione circa un'ora dopo.Il disagio maggiore, tuttavia, si è registrato in Via Mascagni. Di fronte al Santuario della Madonna di Fatima, l'intera strada (cfr. foto) è rimasta completamente allagata nella serata di ieri, creando gravi problemi ai residenti. La causa è strutturale: la mancanza della fogna bianca ha reso impossibile il deflusso dell'acqua, con i cittadini impossibilitati sia ad uscire che a rientrare nelle proprie abitazioni.I danni e le emergenze di ieri ripropongono l'urgenza di investire sulla rete idrica e fognaria, soprattutto nelle aree urbane carenti, per prevenire che eventi meteorologici avversi paralizzino la vita della comunità.