Marciapiede sprofondato mette a rischio la sicurezza dei pedoni in via Alianelli

Una situazione che si protrae oramai da mesi, tutt'oggi ancora irrisolta. Ci troviamo in via Alianelli, nei pressi del civico 18, dove i residenti segnalano alla redazione di Traniviva la presenza di un marciapiede sprofondato rendendo difficoltoso il transito dei pedoni.La prima segnalazione risale ad un anno fa, poi a febbraio quando fu fatto un esposto all'amministratore di condominio. Arriviamo, quindi, ai giorni nostri: un mese fa i residenti hanno chiesto l'intervento dei vigili urbani che redassero un verbale. Ma ad oggi nulla è stato ancora fatto. I condomini chiedono urgenti interventi di messa in sicurezza prima che si verifichino spiacevoli incidenti.