"Mascherine nuove gettate via", la denuncia di RispettiAMO Trani
"Inaccettabile spreco di denaro pubblico. Chiederemo chiarezza a Comune e Asl sulla gestione dei beni comuni"
venerdì 10 ottobre 2025 10.17iReport
Lo sconcerto e l'indignazione per le immagini di pacchi interi di mascherine nuove, ancora imballate, gettate tra i rifiuti all'isola ecologica di Trani. Da qui parte la dura presa di posizione del movimento "RispettiAMO Trani" per voce della sua rappresentante Angela Mercorio.
Secondo alcune segnalazioni, un'azienda sarebbe stata incaricata di trasportare il materiale presso l'isola ecologica, ma non è ancora chiaro se si tratti di dispositivi danneggiati o semplicemente accantonati. "Chiederemo formalmente chiarimenti ad ARPA Puglia, al Comune di Trani e alla ASL BAT . È necessario — continua Mercorio — verificare la regolarità della procedura di smaltimento, i documenti di tracciabilità e le motivazioni che hanno portato a questa decisione."
Il movimento RispettiAMO Trani sottolinea inoltre l'aspetto ambientale della vicenda: "Oltre al danno economico, si aggiunge quello ecologico. Le mascherine sono composte da materiali plastici che dovrebbero essere gestiti con particolare attenzione. Smaltirle in questo modo è un insulto al concetto di sostenibilità che tutti, oggi, siamo chiamati a rispettare. Chiediamo trasparenza, chiarezza e rispetto per la città e per i cittadini- conclude Angela Mercorio - la fiducia nelle istituzioni passa anche da questi gesti di responsabilità."
- La segnalazione
