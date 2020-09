Nastro segnaletico in via Bovio: deiezioni canine o altro?

Parlano da sole le foto scattate in Via Giovanni Bovio, in cui sono evidenziate le pessime condizioni del marciapiede, sporco di escrementi e non solo. Viene delimitato da un nastro segnaletico ed un cartello davvero eloquente, che avvisa il pedone dello stato del marciapiede. Non si conoscono le cause che hanno reso impraticabile questa zona. Forse una protesta pacifica da parte di qualche residente o commerciante sulle condizioni poche dignitose di quel tratto stradale? Qualunque sia il motivo, il messaggio è stato ben recepito da chi di dovere!