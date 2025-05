Nuove segnalazioni per Via Borsellino a Trani, ove il buio regna sovrano

9 foto Trani Via Borsellino 05.2025 Michele Straniero

Sono nuove foto e video a "riaccendere" le riserve sulla situazione "luci", non così tanto accese, di Via Borsellino, (parte finale dello stradone, per intenderci). Sulla poca luminosità o addirittura sul non funzionamento dei pali della luce nella zona sud, si era già dibattuto un paio di estati fa, quando la situazione si estendeva ad aree decisamente maggiori della periferia.Negli ultimi tempi tuttavia la situazione non sembra molto cambiata, resuscitando la già impiegata dicitura, per i più amanti del cinema, "sembra di stare a Gotham City".Oggi le foto ed i video che ci giungono da alcuni cittadini riguarderebbero in particolare il tratto iniziale e finale di Via Borsellino, il quale marciapiede opposto alla zona abitata, e quindi adiacente alla linea ferroviaria, risulterebbe completamente sguarnito di illuminazione, mentre l'altro, se pur munito di pali della luce, risulterebbe solo debolmente illuminato e quasi in penombra, generando una perfetta atmosfera da film "thriller" per restare in ambito di paragoni cinematografici.Una situazione sgradevole per i passanti, ma soprattutto per gli abitanti e che, come detto l'ultima volta, non giova certo alla sicurezza di persone ed animali domestici, soprattutto data la vicinanza di aree verdi ed aiuole dove potrebbero annidarsi pericoli. Il buio, che potrebbe anche facilitare illeciti di vario genere, è oltretutto deleterio per gli automobilisti che potrebbero aver difficoltà nell'individuare tanto i pedoni quanto le sempre presenti buche nella strada.Interpellato il V.Sindaco, avv. Fabrizio Ferrante, fa sapere che: "Si è prossimi all'intervento, ci saranno - ha dichiarato - operazioni di potenziamento alla illuminazione così come è stato fatto per Villa Bini, Il Monastero e d il Parco Via delle Tufare".