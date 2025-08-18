Trani Via Pugliese: il Parco Giochi dei bambini nel degrado
Trani Via Pugliese: il Parco Giochi dei bambini nel degrado

Parco Giochi di Via Pugliese a Trani: tra inciviltà e mancanza di manutenzione

Ancora segnalazioni da parte di residenti e cittadini per il degrado di un'area destinata ai bambini

lunedì 18 agosto 2025 9.47
Si moltiplicano le segnalazioni alla nostra redazione e sui social per il degrado in cui versano diversi luoghi di aggregazione sociale destinati ai bambini, l'ultima che è diventata virale, riguarda il Parco Giochi di Via Pugliese che versa in condizioni "pietose" per l'assenza di cura del verde: "Non bastano gli sfalci dell'erba secca che vengono fatti solo dopo le nostre segnalazioni - affermano i residenti - ma non viene considerato il problema legato agli alberi sia dei pini mai potati e con grossi rami penzolanti e pericolosi per i bambini e sia dei nuovi arbusti impiantati che ormai sono morti ed andrebbero sostituiti".

Oltre a questo i residenti denunciano: "La mancanza di igiene in tutta l'area con il terreno pieno di immondizia di diverso genere, cicche di sigarette, plastica e lattine sparse e soprattutto sottolineano le precarie condizioni delle giostrine non sicure per i bambini a causa dell'uso improprio da parte di giovani che, in attesa del proprio turno cena presso una attività in loco, li usano come sedute" .

"Siamo stanchi - hanno detto i residenti - di tutto questo, dei bambini che piangono perchè non possono usare le giostrine che sono pericolose, del proliferare di blatte e zanzare non escludendo la presenza di qualche ratto. Chiediamo solo, se questo è legittimo, che venga prestata una attenzione particolare e continuativa a tutte quelle aree che sono fruibili ai bambini ed alle persone anziane. Chiediamo troppo?."
