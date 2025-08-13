Pericolo sul marciapiede: dissesti a Corso Imbriani dopo il taglio degli alberi
Rischio inciampo al civico 215, i cittadini chiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza
Buongiorno, con la presente si segnala la seguente situazione di potenziale rischio che insiste sul marciapiede che si trova di fronte al civico 215 E di Corso Matteo Renato imbriani. Si tratta di evidenti dissesti del marciapiede diventati evidentemente maggiormente pericolosi a seguito del taglio degli alberi secchi avvenuto nei giorni scorsi. Per completezza di informazioni si allegano delle foto di quanto segnalato. Queste riguardano solo uno dei punti ma sullo stesso marciapiede i punti interessati sono diversi. Certo dell'attenzione al caso si porgono Cordiali Saluti