Provinciale Trani-Andria, la rotonda di nuovo al buio

Risale giusto a marzo scorso, l'ultimo intervento effettuato dalla provincia, per il ripristino dell'illuminazione pubblica ad una delle rotonde di immissione al nuovo tratto a quattro corsie della SP1 Trani – Andria (ex SP130) e precisamente quella in territorio di Andria: la luce si è riaccesa solo per poche settimane ed ecco che ora la rotonda è nuovamente piombata nel buio. Il problema potrebbe essere stato causato da qualche incidente stradale, nel quale sono stati abbattuti anche anche due pali dell'illuminazione stessa. Uno è stato recuperato e tolto, l'altro giace, invece, sepolto tra le erbacce nel terreno prospiciente la carreggiata.Quelli che invece non si sono mai più riaccesi, neanche nell'ultimo intervento di marzo, sono i segnalatori luminosi in prossimità delle rotonde, sia dal lato di Andria che dal lato di Trani, posti sulla segnaletica verticale ad indicare la presenza delle rotonde su una strada rettilinea.Da ricordare, infine, anche la presenza di un palo con segnaletica verticale divelta nella rotonda lato Andria, a seguito sicuramente di qualche incidente, ancora non ripristinato.Si richiede un ripristino immediato di tutti i problemi sopra elencati alla provincia BAT, che dovrebbe stare più attenta a quanto accade sul territorio provinciale, programmando interventi periodi di manutenzione.Un cittadino, Alessandro Petio