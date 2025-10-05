Trani, domenica sera al buio. <span>Foto Credits</span>
Trani, domenica sera al buio, i cittadini segnalano e la protesta si riaccende

Diverse zone della città, dal lungomare a via Pola, sono rimaste stasera senza illuminazione

domenica 5 ottobre 2025 22.10
Una domenica sera avvolta dall'oscurità. È la denuncia che arriva da cittadini tranesi che questa sera, domenica 5 ottobre, hanno segnalato ampie zone della città rimaste completamente al buio. Le aree interessate includono il tratto che va dalla ex caserma dei Carabinieri fino all'altezza di via Pola sul lato mare e parte del Lungomare Cristoforo Colombo.

Le foto inviate dai residenti, che mostrano strade e marciapiedi immersi nel buio, illuminate solo dai fari delle auto in transito, non fanno che "riaccendere" le polemiche su una situazione che da tempo genera malcontento. Il problema, infatti, non sarebbe solo il possibile guasto di stasera, ma una condizione di illuminazione pubblica cronicamente insufficiente. Molte strade, comprese quelle del centro, seppur munite di pali della luce, sono costantemente avvolte in una debole penombra.

Una situazione che, come ironizza qualche cittadino, crea un'atmosfera che "qualcuno potrebbe leggere in chiave romantica, ma che i più leggono in chiave di insicurezza, da film thriller": la scarsa illuminazione, infatti, è percepita come un fattore di rischio che aumenta il senso di vulnerabilità.

Nel mirino delle critiche finiscono nuovamente sia il servizio offerto da City Green Light, la società che gestisce l'illuminazione cittadina e che, stando alle lamentele, non pare godere da tempo del gradimento della cittadinanza e sia l'Amministrazione Comunale rea di non esercitare il giusto controllo. La situazione di questa sera si aggiunge a una lunga lista di rimostranze e non fa altro che amplificare la richiesta di un servizio più efficiente che garantisca strade non solo illuminate, ma veramente sicure.
