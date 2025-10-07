Trani, in via Palmiro Togliatti ci si ... arrangia. <span>Foto Credits</span>
Trani, in via Palmiro Togliatti ci si ... arrangia

Segnalazione dei residenti sul dissesto della strada

martedì 7 ottobre 2025 7.00
Non passa giorno che i lavori a carico di RFI, propedeutici al sottopasso ferroviario di via De Robertis, non facciano discutere soprattutto i residenti di via Togliatti che ha visto alternare la viabilità di quel tratto di strada ora diventata davvero difficile da percorrere.

"Il tratto di strada che, in una prima fase dei lavori, era stato sfaldato poi è stato coperto con dell'asfalto non compatto che a causa del traffico delle auto e delle piogge intense di questi giorni si è ammalorato pericolosamente trasformando la strada in un percorso pieno di avvallamenti."

"Non solo - la segnalazione dei residenti è chiara ed è documentata da foto e video - visto che c'è un evidente pericoloso per un cedimento della strada vicino al grande albero di via Togliatti, abbiamo voluto segnalarlo arrangiandoci con la segnaletica verticale di divieto di sosta e fermata, puntualmente disattesa dagli automobilisti, in attesa di una sistemazione, seppur provvisoria, da parte di chi sta effettuando i lavori".
