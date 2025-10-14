Trani, l'asfalto cede in via Togliatti: "Qui si rischia grosso"

A poco più di una settimana dalla nostra prima segnalazione del 7 ottobre, la situazione in via Togliatti a Trani non solo non è migliorata, ma è drasticamente peggiorata. Torniamo a dare voce ai residenti esasperati di una strada trasformata in un percorso a ostacoli, che ora denunciano un nuovo e pericoloso cedimento del manto stradale, mentre il cantiere sembra essere stato abbandonato. Non c'è pace per i residenti di via Togliatti, costretti a convivere con i disagi causati dai lavori propedeutici al sottopasso ferroviario di via De Robertis.La viabilità, già complessa, è diventata un vero e proprio pericolo a causa delle condizioni del manto stradale, la cui sistemazione è di pertinenza di RFI. "Il tratto di strada che, in una prima fase dei lavori, era stato sfaldato poi è stato coperto con dell'asfalto non compatto" - racconta un residente - " a causa del traffico e delle piogge intense di questi giorni, si è ammalorato pericolosamente, trasformando la strada in un percorso pieno di avvallamenti". A rendere la situazione ancora più frustrante, c'è un'ultima, sconcertante segnalazione: secondo i residenti, le attività di RFI nel cantiere sarebbero ferme da oltre due settimane. Un'attesa che si fa sempre più pericolosa, mentre il manto stradale continua a cedere e la sicurezza di chi percorre la via è messa a dura prova.