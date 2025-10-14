Via Togliatti - Trani
Via Togliatti - Trani

Trani, l'asfalto cede in via Togliatti: "Qui si rischia grosso"

La denuncia dei residenti. "I lavori di RFI? Cantiere fermo da oltre due settimane"

martedì 14 ottobre 2025 15.53
A poco più di una settimana dalla nostra prima segnalazione del 7 ottobre, la situazione in via Togliatti a Trani non solo non è migliorata, ma è drasticamente peggiorata. Torniamo a dare voce ai residenti esasperati di una strada trasformata in un percorso a ostacoli, che ora denunciano un nuovo e pericoloso cedimento del manto stradale, mentre il cantiere sembra essere stato abbandonato. Non c'è pace per i residenti di via Togliatti, costretti a convivere con i disagi causati dai lavori propedeutici al sottopasso ferroviario di via De Robertis.

La viabilità, già complessa, è diventata un vero e proprio pericolo a causa delle condizioni del manto stradale, la cui sistemazione è di pertinenza di RFI. "Il tratto di strada che, in una prima fase dei lavori, era stato sfaldato poi è stato coperto con dell'asfalto non compatto" - racconta un residente - " a causa del traffico e delle piogge intense di questi giorni, si è ammalorato pericolosamente, trasformando la strada in un percorso pieno di avvallamenti". A rendere la situazione ancora più frustrante, c'è un'ultima, sconcertante segnalazione: secondo i residenti, le attività di RFI nel cantiere sarebbero ferme da oltre due settimane. Un'attesa che si fa sempre più pericolosa, mentre il manto stradale continua a cedere e la sicurezza di chi percorre la via è messa a dura prova.
PTA di Trani, Cinquepalmi di Trani2026: "È un guscio vuoto, la sanità è stata tradita "
14 ottobre 2025 PTA di Trani, Cinquepalmi di Trani2026: "È un guscio vuoto, la sanità è stata tradita"
Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
14 ottobre 2025 Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo "
14 ottobre 2025 Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo"
Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri
14 ottobre 2025 Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri
Spaccio tra Trani e Bisceglie gestito anche dal carcere: sette arresti della Guardia di Finanza Bat
14 ottobre 2025 Spaccio tra Trani e Bisceglie gestito anche dal carcere: sette arresti della Guardia di Finanza Bat
Dal lavoro offerto ai giovani alle reti tra Comuni della Bat: il turismo secondo Flavio Civita
14 ottobre 2025 Dal lavoro offerto ai giovani alle reti tra Comuni della Bat: il turismo secondo Flavio Civita
Don Michele Piazzolla nuovo amministratore parrocchiale a Cristo Redentore di Trani
14 ottobre 2025 Don Michele Piazzolla nuovo amministratore parrocchiale a Cristo Redentore di Trani
Dal Mykonos al Braciolotto Tranese: il nuovo panzerotto di Pizzeria 4 Stagioni che unisce radici, gusto e accoglienza
14 ottobre 2025 Dal Mykonos al Braciolotto Tranese: il nuovo panzerotto di Pizzeria 4 Stagioni che unisce radici, gusto e accoglienza
"IN_OUT. Libertà Aumentata ": il carcere diventa spazio culturale anche a Trani
14 ottobre 2025 "IN_OUT. Libertà Aumentata": il carcere diventa spazio culturale anche a Trani
Seconda Categoria, la Polisportiva Trani fa due su due: battuto il Redheart Sannicandro 1-3
14 ottobre 2025 Seconda Categoria, la Polisportiva Trani fa due su due: battuto il Redheart Sannicandro 1-3
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.